Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Латвія забороняє громадянам росії та білорусі купувати нерухомість

20 червня 2025, 11:31
Латвія забороняє громадянам росії та білорусі купувати нерухомість
Фото: з вільних джерел
Як зазначено, відповідну ініціативу підтримали 69 латвійських депутатів.

Сейм Латвії в остаточному третьому читанні ухвалив законопроєкт, який передбачає заборону на купівлю нерухомості громадянами росії та білорусі.

Про це повідомляє LSM.

Як зазначено, відповідну ініціативу підтримали 69 латвійських депутатів.

Заборона буде застосовуватися до юридичних осіб, зареєстрованих в росії або білорусі, вона також поширюватиметься на угоди, укладені після набуття законом чинності.

Водночас проєкт передбачає винятки, зокрема, якщо майно успадковується родичами або визнається власністю за вердиктом суду.

Окрема поправка, що передбачала послаблення для громадян білорусі, які отримали в Латвії статус біженця, була відхилена ще перед третім читанням в комісії парламенту.

Заборона не діє, якщо купується єдине житло, а покупець має постійну посвідку на проживання, видану до набуття законом чинності, або він мав чи вже після набрання законом чинності отримав в Латвії статус постійного жителя ЄС.

Як зазначають автори закону, паралельно з воєнними діями в Україні росія веде гібридну війну проти інших демократичних і суверенних держав, які не підтримують і засуджують розпочату рф агресію або підтримують Україну в її боротьбі. Серед цих країн – і Латвія.

Одним з інструментів невійськового впливу та елементів гібридної війни є непряме придбання нерухомості в інших країнах.

росія також використовувала присутність своїх громадян за кордоном як привід для початку війни, виправдовуючи свої військові дії необхідністю захисту.

Для набрання законом чинності його ще має підписати президент.

Нагадаємо, Сейм Латвії в третьому читанні ухвалив поправки до закону про національну безпеку, які суттєво обмежують участь громадян росії та білорусі у функціонуванні критичної інфраструктури країни.

БілорусьЛатвіянерухомість

Останні матеріали

Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Політика
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 20 червня 2025, 12:02
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Політика
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Переклад iPress – 20 червня 2025, 07:32
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Політика
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Переклад iPress – 19 червня 2025, 12:20
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Політика
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 19 червня 2025, 11:29
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Політика
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 19 червня 2025, 07:57
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 червня 2025, 16:48
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Політика
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Переклад iPress – 18 червня 2025, 12:40
Європа повинна протистояти Трампу і путіну. Натомість вона віддзеркалює їх – Альберто Алеманно
Політика
Європа повинна протистояти Трампу і путіну. Натомість вона віддзеркалює їх – Альберто Алеманно
Переклад iPress – 18 червня 2025, 06:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється