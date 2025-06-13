Латвія заборонила громадянам росії та білорусі працювати на об'єктах критичної інфраструктури

Також ухвалено закон, що забороняє частині державних службовців подорожувати до росії та білорусі.

Сейм Латвії в третьому читанні ухвалив поправки до закону про національну безпеку, які суттєво обмежують участь громадян росії та білорусі у функціонуванні критичної інфраструктури країни.

Про це повідомляє Delfi.

Згідно з новим законом, громадяни цих двох держав не зможуть працювати або надавати послуги на об’єктах критичної інфраструктури, якщо це передбачає доступ до чутливої інформації або технологічного обладнання. Виняток можливий лише за спеціального дозволу нацбезпеки Латвії.

Окрім цього, росіяни та білоруси, а також компанії, зареєстровані в росії чи білорусі, не зможуть бути власниками або бенефіціарами такої інфраструктури. Заборонено також їхнє призначення на керівні посади в управлінні цими об’єктами.

Власники критичної інфраструктури мають демонструвати лояльність до Латвійської Республіки та її конституційного ладу. Їм заборонено надавати будь-яку підтримку державам чи особам, які загрожують суверенітету демократичних країн.

Також ухвалено закон, що забороняє частині державних службовців подорожувати до росії та білорусі.