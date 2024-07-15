Латвія забороняє в'їзд автомобілів на білоруських номерах

Якщо громадяни не виконуватимуть таких правил – їхню автівку можуть конфіскувати.

З 16 липня Латвія перестане пропускати в країну автомобілі, які зареєстровані в білорусі.

Про це пише Delfi, посилаючись на Службу державних доходів Латвії.

В'їзд було заборонено машинам з білоруськими номерами як через білорусько-латвійський кордон, так і через прикордонні переходи між Латвією та рф. Винятки будуть становити лише транспортні засоби дипломатичних і консульських представництв.

У податковій службі попередили, якщо власники автомобілів з білоруськими номерами, які намагаються перетнути кордон Латвії, відмовляться виконувати вимоги митників, то може бути ухвалено рішення про конфіскацію транспортного засобу.