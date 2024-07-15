Латвія забороняє в'їзд автомобілів на білоруських номерах
15 липня 2024, 18:35
Фото: з вільних джерел
Якщо громадяни не виконуватимуть таких правил – їхню автівку можуть конфіскувати.
З 16 липня Латвія перестане пропускати в країну автомобілі, які зареєстровані в білорусі.
Про це пише Delfi, посилаючись на Службу державних доходів Латвії.
В'їзд було заборонено машинам з білоруськими номерами як через білорусько-латвійський кордон, так і через прикордонні переходи між Латвією та рф. Винятки будуть становити лише транспортні засоби дипломатичних і консульських представництв.
У податковій службі попередили, якщо власники автомобілів з білоруськими номерами, які намагаються перетнути кордон Латвії, відмовляться виконувати вимоги митників, то може бути ухвалено рішення про конфіскацію транспортного засобу.
Таке рішення було прийнято в межах нового пакета санкцій ЄС проти білорусі. У ньому також йдеться про заборону імпорту товарів, завдяки яким білорусь може володіти своїми джерелами доходів у різний спосіб, через що країна може брати участь у російській агресії проти України.
Крім того, Мін'юст Латвії розробляє законопроєкт, який заборонятиме транспортним засобам, зареєстрованим в білорусі, перебувати в країні, зокрема перетинати кордон транзитом.
Водночас ті машини з білоруськими номерами, які вже знаходяться в країні, необхідно буде перереєструвати у Латвії. Своєю чергою автомобілі порушників будуть конфісковані і передані на користь України.
Такі вимоги у Латвії вже діють щодо автомобілів з російськими номерами. Таким авто дозволено лише один раз проїхати через країну транзитом. В'їзд автомобілів з російською реєстрацією також заборонено на територію Литви, Естонії, Фінляндії та Польщі.