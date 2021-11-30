Латвія закликала до постійної присутності військ США для стримування РФ

Латвії потрібна постійна військова присутність США, щоб стримувати Росію, країна також хоче посилити свою оборону за допомогою американських ракет Patriot.

Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс у розмові з Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Нам потрібна додаткова міжнародна допомога. Ми хотіли б мати постійну (військову) присутність Сполучених Штатів у нашій країні. А морська і протиповітряна оборона означає, в основному, перехід до таких систем, як Patriot (ракети "земля-повітря")", - сказав Пабрікс.

"Стримування має вирішальне значення", - сказав канадський підполковник Джон Бенсон, командир бойової групи НАТО в Латвії.

Через анексію Криму Росією у 2014 році та підтримці Москвою сепаратистів на сході України, НАТО з липня 2017 року розгорнув чотири багатонаціональні бойові групи розміром з батальйони для захисту Польщі та балтійських держав Литви, Латвії та Естонії.

Москва заявляє, що не має наміру вторгнутися в Прибалтику чи Польщу, і звинувачує НАТО в дестабілізації Європи шляхом переміщення військ ближче до кордонів Росії. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "безпосередньої загрози" для Альянсу немає.

У травні Росія зібрала 100 тис. військових на кордоні з Україною, що є найбільшою кількістю з моменту анексії Криму в 2014 році, кажуть західні чиновники. У НАТО стверджують, що цього місяця на українському кордоні було ще одне значне військове нарощування.

Країни Балтії вважаються найбільш вразливим флангом НАТО, оскільки вони пов'язані з основною територією Альянсу лише сухопутним коридором протяжністю близько 60 км між Польщею та Литвою, відомим як Сувалкський коридор.

Військові експерти попереджають, що Росія через Білорусь може захопити цей район, отримавши сухопутний коридор до свого ексклаву Калінінград на Балтійському морі.

Американські війська розміщені в Німеччині, але можуть не досягти Балтії достатньо швидко в разі такої атаки, вважають експерти.

"В Росії зараз спостерігається ревізіонізм... з цієї точки зору ми не можемо зволікати", - сказав Пабрікс, посилаючись на заяву президента Росії про те, що він змінив би розпад Радянського Союзу, якби мав шанс змінити сучасну російську історію.

Нагадаємо, що Латвія встановила тимчасову огорожу з колючого дроту на ділянці кордону з Білоруссю завдовжки 37 кілометрів.