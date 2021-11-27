ПОЛІТИКА НОВИНИЛатвія встановила тимчасову огорожу з колючого дроту на ділянці кордону з Білоруссю завдовжки 37 кілометрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Латвія встановила майже 40 кілометрів огорожі на кордоні з Білоруссю
Державний секретар МВС Латвії Дмитро Трофімов раніше заявив, що на окремих ділянках знадобиться зведення додаткового тимчасового паркану. Планується збудувати ще 22,8 кілометра огорож
Фото: delfi.lv
Про це повідомляє Delfi.
Огорожу встановлено на ділянці майже 37 кілометрів, приймання будівельних робіт триває, повідомили у латвійському Держагентстві забезпечення.
Державний секретар МВС Латвії Дмитро Трофімов раніше заявив, що на окремих ділянках знадобиться зведення додаткового тимчасового паркану. Планується збудувати ще 22,8 кілометра огорож.
У зв'язку з цим МВС підготує доповідь уряду. Передбачається, що загальні видатки на додаткову закупівлю колючого дроту, будівництво паркану та послуги технічного нагляду становитимуть трохи більше 2,3 млн. євро.
У проєкті повідомлення МВС урядові йдеться про те, що загалом необхідно облаштувати 173 км прикордонної смуги, зокрема забезпечити постійну загороду протяжністю 134 км.
Як повідомлялося, у зв'язку із загостренням ситуації через навалу мігрантів у Латвії було запроваджено режим надзвичайної ситуації в районах, що межують із Білоруссю. 19 жовтня уряд продовжив НС на прикордонних територіях до 10 лютого 2022 року.
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27 11 2021 11:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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