Євросоюз повинен вжити заходів, аби допомогти Фінляндії зупинити приплив мігрантів із рф.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, пише Reuters.

"Ми готуємо власне законодавство, але нам також потрібні заходи Євросоюзу", - заявив прем’єр.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн доповіла, що Євросоюз тісно співпрацює з країнами, звідки родом прибулі до Фінляндії мігранти, і погодилася з позицією Фінляндії.

"Ми бачимо, що одна держава використовує бідних людей для чинення тиску на іншу державу, і це явна проблема безпеки", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, заходи, яких вживають щодо мігрантів з росії, мають забезпечити баланс між захистом кордонів та міжнародними зобов'язаннями.

На початку цього місяця у Фінляндії передумали відкривати кордон з росією.

А в грудні Фінляндія розірвала угоду про прикордонну співпрацю з росією і повністю закрила кордон з рф.