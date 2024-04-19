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Фінляндія просить ЄС допомогти з питанням напливу мігрантів із росії

19 квітня 2024, 18:34
Фінляндія просить ЄС допомогти з питанням напливу мігрантів із росії
Фото: korrespondent.net
Євросоюз повинен вжити заходів, аби допомогти Фінляндії зупинити приплив мігрантів із рф.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, пише Reuters.

"Ми готуємо власне законодавство, але нам також потрібні заходи Євросоюзу", - заявив прем’єр.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн доповіла, що Євросоюз тісно співпрацює з країнами, звідки родом прибулі до Фінляндії мігранти, і погодилася з позицією Фінляндії.

"Ми бачимо, що одна держава використовує бідних людей для чинення тиску на іншу державу, і це явна проблема безпеки", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, заходи, яких вживають щодо мігрантів з росії, мають забезпечити баланс між захистом кордонів та міжнародними зобов'язаннями.

На початку цього місяця у Фінляндії передумали відкривати кордон з росією

А в грудні Фінляндія розірвала угоду про прикордонну співпрацю з росією і повністю закрила кордон з рф.

 

РосіякордонФінляндія

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