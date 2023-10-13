Уряд Латвії заявив про припинення з наступного понеділка роботи пунктів пропуску у Вієнтулі та Педедзе, які на кордоні з росією.

Про це повідомляє LSM.

"Ці два пункти закриють 16 жовтня, щоб не допустити порушення громадського порядку, загроз нацбезпеці та уникнути можливих негативних наслідків створеної рф ситуації", заявило МВС Латвії.

Контрольно-пропускний пункт "Вієнтулі" з понеділка мав стати єдиним прикордонним переходом, через який громадяни України могли б потрапити до росії наземним транспортом.

"Якби пункт "Вієнтулі" не закрили, то в кількох адміністративних краях довелося б оголошувати надзвичайну ситуацію, оскільки на КПП могла б утворитися черга з 500 осіб", - сказав мер міста Балві Сергій Максимов.

За його словами, зараз для перетину кордону потрібна доба або півтори. Якщо ситуація буде погіршуватися - навіть дві-три доби. Ми можемо лише уявити емоційний стан цих людей.

Закриття двох пунктів пропуску вивільнить людські ресурси Прикордонної охорони Латвії, які можуть бути скеровані на охорону державного кордону в інших місцях.

В кінці вересня ми писали, що Латвія закриє кордони з росією та білоруссю в разі необхідності.