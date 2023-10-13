Латвія закриває ще два пункти пропуску на кордоні з росією
Про це повідомляє LSM.
"Ці два пункти закриють 16 жовтня, щоб не допустити порушення громадського порядку, загроз нацбезпеці та уникнути можливих негативних наслідків створеної рф ситуації", заявило МВС Латвії.
Контрольно-пропускний пункт "Вієнтулі" з понеділка мав стати єдиним прикордонним переходом, через який громадяни України могли б потрапити до росії наземним транспортом.
"Якби пункт "Вієнтулі" не закрили, то в кількох адміністративних краях довелося б оголошувати надзвичайну ситуацію, оскільки на КПП могла б утворитися черга з 500 осіб", - сказав мер міста Балві Сергій Максимов.
За його словами, зараз для перетину кордону потрібна доба або півтори. Якщо ситуація буде погіршуватися - навіть дві-три доби. Ми можемо лише уявити емоційний стан цих людей.
Закриття двох пунктів пропуску вивільнить людські ресурси Прикордонної охорони Латвії, які можуть бути скеровані на охорону державного кордону в інших місцях.
В кінці вересня ми писали, що Латвія закриє кордони з росією та білоруссю в разі необхідності.