Латвія заявляє, що білоруські прикордонники дірявлять паркан для мігрантів

В Латвії заявили, що білоруські прикордонники допомогли нелегальним мігрантам пробратися через паркан на кордоні й потрапити на латвійську територію.

Про це повідомляє Державна служба охорони кордону Латвії і Delfi.

"Ще одна провокація спостерігалася на кордоні білорусі, шляхом перетискання дротів в самостійній конструкції огорожі 4 чоловікам допомогли її подолати та нелегально потрапити до Латвії", - пише латвійська служба.

Інцидент стався вчора під час моніторингу кордону за допомогою технічних засобів прикордонники відділу прикордонної служби "Каплава" помітили кількох осіб, які незаконно потрапили до Латвії.

білоруські прикордонники допомогли 4-ьом мігрантам потрапити на територію Латвії: вони зробили дірку у паркані, а потім залатали її, щоб мігранти не могли повернутися назад.