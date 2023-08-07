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Латвія заявляє, що білоруські прикордонники дірявлять паркан для мігрантів

07 серпня 2023, 13:57
Латвія заявляє, що білоруські прикордонники дірявлять паркан для мігрантів
Фото: delfi.lv
В Латвії заявили, що білоруські прикордонники допомогли нелегальним мігрантам пробратися через паркан на кордоні й потрапити на латвійську територію.

Про це повідомляє Державна служба охорони кордону Латвії і Delfi.

"Ще одна провокація спостерігалася на кордоні білорусі, шляхом перетискання дротів в самостійній конструкції огорожі 4 чоловікам допомогли її подолати та нелегально потрапити до Латвії", - пише латвійська служба. 

Інцидент стався вчора під час моніторингу кордону за допомогою технічних засобів прикордонники відділу прикордонної служби "Каплава" помітили кількох осіб, які незаконно потрапили до Латвії.

білоруські прикордонники допомогли 4-ьом мігрантам потрапити на територію Латвії: вони зробили дірку у паркані, а потім залатали її, щоб мігранти не могли повернутися назад.

Раніше Латвія заявила, що попросить 6 тисяч росіян виїхати з країни.
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