Латвія збільшує обсяги підготовки українських військових – Міноборони

За сприяння Латвії з липня 2022 року вдалося підготувати близько 350 українських військовослужбовців за декількома напрямами підготовки.

Латвія готова збільшити кількість тренувань українських військових до кінця 2023 року.

Про це йшлося під час зустрічі у Києві делегацій міністерств оборони двох країн під головуванням міністрів Рустема Умєрова та Андріса Спрудса, повідомляє українське відомство.

Після того, як обсяги підготовки за участі Латвії збільшились більше ніж учетверо, до кінця року Рига підготовить ще понад 1500 військових ЗСУ, заявив начальник управління доктрин та індивідуальної підготовки головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу ЗСУ полковник Микола Губень.

Він пояснив, що ці тренування суттєво підвищують якість підготовки особового складу, тоді як українська сторона пропонує врахувати отриманий її військовими бойовий досвід у подальшому процесі підготовки.

“Пропонується у 2024 році за участі Латвії провести підготовку орієнтовно 96 командирів відділень та 360 бойових медиків”, – заявив Губень.

Зазначають, що Латвія тренує українських військових за такими напрямами, як базова загальновійськова підготовка, підготовка лідера “офіцер – сержант”, сапер, стрілець та інші.