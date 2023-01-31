Латинська Америка не постачатиме зброю Україні - президент Аргентини

Країни Латинської Америки не планують постачати озброєння Україні.

Про це заявив президент Аргентини Альберто Фернандес під час спільної прес-конференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, пише ZN.UA.

"Аргентина та Латинська Америка не думають про відправку зброї ні до України, ні до іншої зони бойових дій", - стверджує політик.

Тим не менш, за словами аргентинського лідера, він засуджує російську агресію проти України. Крім того, у розмові з німецьким канцлером Фернандес "поділився своїми ідеями щодо того, як можна припинити війну".

Раніше повідомлялось, що Бразилія та Аргентина хочуть запровадити спільну валюту.