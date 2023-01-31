Латинська Америка не постачатиме зброю Україні - президент Аргентини
Про це заявив президент Аргентини Альберто Фернандес під час спільної прес-конференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, пише ZN.UA.
"Аргентина та Латинська Америка не думають про відправку зброї ні до України, ні до іншої зони бойових дій", - стверджує політик.
Тим не менш, за словами аргентинського лідера, він засуджує російську агресію проти України. Крім того, у розмові з німецьким канцлером Фернандес "поділився своїми ідеями щодо того, як можна припинити війну".
Раніше повідомлялось, що Бразилія та Аргентина хочуть запровадити спільну валюту.