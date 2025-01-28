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ПОЛІТИКА

Латинська Америка скликає саміт через політику депортацій Трампа

28 січня 2025, 19:11
Латинська Америка скликає саміт через політику депортацій Трампа
Країнам регіону уже довелося мати справу з масштабною кампанією нової адміністрації США з депортації нелегалів.

Лідери країн Латинської Америки зберуться 30 січня на екстрений саміт. Він спричинений політикою масових депортацій мігрантів президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Financial Times.

Як повідомляє видання, саміт скликала президентка Гондурасу Ксіомара Кастро, яка очолює Співтовариство латиноамериканських і карибських держав, на прохання лідера Колумбії Густаво Петро.

Вона написала в соцмережі Х, що на зустрічі обговорять міграцію, регіональну єдність та екологію.

"У латиноамериканських посольств у Вашингтоні багато тривоги. Здається, ми повернулися до 1897 року та епохи президента Мак-Кінлі, який вторгся на Кубу та Філіппіни", - сказав старший регіональний дипломат у Вашингтоні. 

Старший науковий співробітник аналітичного центру Міжамериканського діалогу Майкл Шиффер вважає, що латиноамериканські держави "намагатимуться знайти баланс" у відносинах з Трампом.

Водночас анонімні регіональні дипломати сказали FT, що б хотіли координувати позиції непомітно, перш ніж озвучити офіційну позицію.

"Петро дав урок про те, як не мати справу з Трампом. Він пішов у бій у соціальних мережах, не маючи можливості підтримати свою боротьбу", - розповів співрозмовник видання.

Країнам регіону уже довелося мати справу з масштабною кампанією нової адміністрації США з депортації нелегалів.

Крім того, Трамп погрожував запровадити мито на товари з Мексики та відновити контроль США над Панамським каналом. А днями він на кілька годин оголошував про запровадження 25% мит на товари з Колумбії, поки президент країни не погодився приймати мігрантів.

Зазначається, що Куба та Венесуела підтримали Колумбію, але найбільші держави регіону, Бразилія і Мексика, публічно не коментували ситуацію.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах вже заарештовано 538 нелегальних мігрантів, а сотні депортовані під час наймасштабнішої операції в історії.

Дональд ТрампмігрантиЛатинська Америкадепортація

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