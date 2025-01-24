У Білому домі заявили про затримання і депортацію пів тисячі мігрантів.

У Сполучених Штатах вже заарештовано 538 нелегальних мігрантів, а сотні депортовані під час наймасштабнішої операції в історії.

Про це повідомила речниця Білого дому Каролін Лівітт у соцмережі X (Twitter).

"Адміністрація Трампа заарештувала 538 нелегальних іммігрантів-злочинців", - йдеться в дописі.

Вона додала, що сотні нелегальних мігрантів були депортовані військовими літаками. "Найбільша в історії операція з масової депортації йде повним ходом. Обіцянки дані. Обіцянки виконані", - сказа речниця.

Лівітт зробила репост повідомлення Імміграційної та митної поліції про "538 арештів, 373 затриманих".

Очільник міста Ньюарк, штат Нью-Джерсі, Рас Барака заявив, що агенти ICE провели у місцевому закладі рейд без пред'явлення ордеру на арешт. Мер повідомив, що серед затриманих був ветеран збройних сил США, і "цей кричущий акт є явним порушенням" Конституції.

Під час передвиборчої кампанії Трамп пообіцяв провести "найбільшу операцію з депортації в американській історії", яка зачепить приблизно 11 мільйонів нелегальних мігрантів. У свій перший день на посаді президента він підписав накази про надзвичайний стан на південному кордоні і оголосив про розгортання додаткових військ у цьому районі, пообіцявши депортувати злочинних іноземців.

Адміністрація Трампа заявила, що відновить політику Remain in Mexico, яка діяла під час першого президентства Трампа, згідно з якою шукачі притулку на південному кордоні мають залишатись у Мексиці до моменту слухань щодо них в імміграційному суді США.

Наразі зупинено програму надання притулку для людей, які тікають від авторитарних режимів у Центральній та Південній Америці, і тисячі людей застрягли на мексиканському боці кордону.

Раніше ми писали, що Трамп почне масштабні депортації мігрантів вже на другий день президентства.