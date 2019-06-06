Лавров: Порошенко в останніх "судомах" нашкодив Зеленському "по повній"

"Щодо вашого посилу про те, що Росія ставить політику вище економіки – це не зовсім так. Ми поки ще пам'ятаємо вчення Маркса, яке "всесильне, тому що воно вірне"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що п'ятий президент України Петро Порошенко залишив своєму наступнику Володимиру Зеленському у спадок антиросійські закони.

"Щодо вашого посилу про те, що Росія ставить політику вище економіки – це не зовсім так. Ми поки ще пам'ятаємо вчення Маркса, яке "всесильне, тому що воно вірне", що "буття визначає свідомість" і т.д.", – сказав Лавров, повідомляє "Українська правда".

"Як можна вважати, що ми на Україні ставимо інтереси політики вище економіки? Зовсім не так. Ми зацікавлені у тому, щоб Україна була самодостатньою державою з розвитком народного господарства, як було прийнято говорити", – заявив він.

"Але влада в Києві говорить, що вона буде душити російських, причому не просто говорять, а приймає закони – про освіту, про українську як державну мову, скасовує законодавчі акти, які забезпечували права російськомовних та інших національних меншин. До речі, ці права закріплені в Конституції", – заявив Лавров.

"Захід мовчить із приводу законів, прийнятих Порошенком у період його останніх "судом" перед тим, як він залишив свій пост. Як і Барак Обама перед приходом Дональда Трампа, він вирішив "по повній" нашкодити своєму наступнику", – вважає він.

"Серія законів, яка, мабуть, за розрахунком Порошенка, повинна загнати нову адміністрацію в Києві у кут і не випускати її з антиросійського полону", – заявив голова МЗС РФ.

Лавров додав: "Якщо захист російськомовних, російської культури, мови є політикою, то в такому випадку ми від цієї політики нікуди піти не можемо. Так само, як навряд чи європейці й американці можуть перестати захищати права своїх співвітчизників, які опинилися під загрозою".

"Тим більше, в даному випадку це мільйони наших співвітчизників. Вони громадяни України, але багато хто з них – громадяни Росії. Їх буде більше, враховуючи прийняте рішення, оформлене указом президента", – заявив російський міністр.

Лавров додав, що у Венесуелі у РФ "теж є економічні інтереси", і Росія планує їх захищати.

Нагадаємо, що переговорів лідерів України, Росії, Німеччини та Франції у "нормандському форматі" з нуля не буде, для їх відновлення потрібно оформити попередні домовленості документально.