Ле Пен знову балотуватиметься в президенти Франції в 2027 році

Голова фракції французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен буде єдиним кандидатом на посаду президента від політичної сили на наступних виборах у 2027 році.

Це стане її третя спроба.

Про це повідомляє канал Europe 1

"Марін Ле Пен не хоче керувати Францією, вона хоче очолити Францію" - заявив речник "Національного об'єднання" Жюльєн Одуль.

Він додав, що вона буде нашим кандидатом на наступних президентських виборах у 2027 році.

Речник вважає, що в разі дострокових виборів, яких вимагає частина депутатів, невдоволених нещодавно ухваленим законом про міграцію, – нинішній очільник "Національного об’єднання" Жордан Барделла буде претендувати на посаду прем’єр-міністра Франції.

Марін Ле Пен вже двічі брала участь в президентських перегонах: в 2017 і 2022 роках. Обидва рази програвала правоцентристу Емманюелю Макрону.

Ми також писали, що Ле Пен притягнуть до суду через розтрату коштів ЄС.