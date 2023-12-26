Ле Пен знову балотуватиметься в президенти Франції в 2027 році
Це стане її третя спроба.
Про це повідомляє канал Europe 1
"Марін Ле Пен не хоче керувати Францією, вона хоче очолити Францію" - заявив речник "Національного об'єднання" Жюльєн Одуль.
Він додав, що вона буде нашим кандидатом на наступних президентських виборах у 2027 році.
Речник вважає, що в разі дострокових виборів, яких вимагає частина депутатів, невдоволених нещодавно ухваленим законом про міграцію, – нинішній очільник "Національного об’єднання" Жордан Барделла буде претендувати на посаду прем’єр-міністра Франції.
Марін Ле Пен вже двічі брала участь в президентських перегонах: в 2017 і 2022 роках. Обидва рази програвала правоцентристу Емманюелю Макрону.
Ми також писали, що Ле Пен притягнуть до суду через розтрату коштів ЄС.