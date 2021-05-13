Легкоатлети США скасували передолімпійські збори в Японії через пандемію

Збірна США з легкої атлетики скасувала підготовчий збір у Японії перед Олімпійськими іграми через загрози на тлі пандемії COVID-19.

Команда мала тренуватися в місті Тіба, що в сусідній із Токіо префектурі, повідомляє "Укрінформ". Збори скасовано "через турботу про безпеку спортсменів". Жодних коментарів від американської сторони поки що не було.

"Шкода, що вони вирішили скасувати збори, але, я вважаю, у поточній ситуації вони ухвалили найкраще з можливих рішень", - сказав губернатор Тіби Тосіхіто Кумагаї.

Раніше уряд Японії продовжив режим надзвичайної ситуації через поширення коронавірусу до 31 травня в Токіо і західних префектурах Осака, Кіото і Хего, а також розширив його дію на префектури Фукуока та Айті.

Через надзвичайну ситуацію японська влада заборонила продаж алкоголю у закладах громадського харчування. Усіх місцевих жителів просять не залишати свої будинки без необхідності, а роботодавців закликають переводити співробітників на дистанційний режим роботи.

Нагадаємо, що Японія на час Олімпіади зарезервує 300 номерів для спортсменів із позитивним COVID-тестом