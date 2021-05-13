Легкоатлети США скасували передолімпійські збори в Японії через пандемію
Команда мала тренуватися в місті Тіба, що в сусідній із Токіо префектурі, повідомляє "Укрінформ". Збори скасовано "через турботу про безпеку спортсменів". Жодних коментарів від американської сторони поки що не було.
"Шкода, що вони вирішили скасувати збори, але, я вважаю, у поточній ситуації вони ухвалили найкраще з можливих рішень", - сказав губернатор Тіби Тосіхіто Кумагаї.
Раніше уряд Японії продовжив режим надзвичайної ситуації через поширення коронавірусу до 31 травня в Токіо і західних префектурах Осака, Кіото і Хего, а також розширив його дію на префектури Фукуока та Айті.
Через надзвичайну ситуацію японська влада заборонила продаж алкоголю у закладах громадського харчування. Усіх місцевих жителів просять не залишати свої будинки без необхідності, а роботодавців закликають переводити співробітників на дистанційний режим роботи.
Нагадаємо, що Японія на час Олімпіади зарезервує 300 номерів для спортсменів із позитивним COVID-тестом
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