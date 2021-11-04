Японія на час Олімпіади зарезервує 300 номерів для спортсменів із позитивним COVID-тестом

Усі спортсмени та члени делегацій з позитивними тестами будуть поміщатися на 10-денний карантин і отримувати цілодобову медичну допомогу

Оргкомітет ігор планує зарезервувати цілий готель, розташований у декількох кілометрах від олімпійського селища, що обійдеться, ймовірно, в кілька мільйонів доларів, повідомляє агентство з посиланням на низку неназваних джерел.

Організатори Олімпійських ігор у Токіо мають намір підготувати 300 готельних номерів для спортсменів, у яких тести на коронавірус покажуть позитивний результат, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням інформаційне агентство Kyodo.

Оргкомітет ігор планує зарезервувати цілий готель, розташований у декількох кілометрах від олімпійського селища, що обійдеться, ймовірно, в кілька мільйонів доларів, повідомляє агентство з посиланням на низку неназваних джерел.

Усі спортсмени та члени делегацій з позитивними тестами будуть поміщатися на 10-денний карантин і отримувати цілодобову медичну допомогу.

Члени спортивних делегацій будуть проходити тести на COVID-19 кожні чотири дні відповідно до правил, оприлюднених у лютому. Більш докладні вказівки з ізоляції і тестування будуть дані в квітні.

З понеділка уряд Японії для боротьби зі зростанням кількості заражених COVID-19 вводить у Токіо місячний "квазі-надзвичайний стан".

В Японії з початку пандемії коронавірусу зафіксовано понад 500 тис. випадків зараження і майже 9,4 тис. смертей, повідомила в суботу громадська телекомпанія NHK, що є найнижчим показником порівняно з більшістю інших великих економік. Але напередодні Ігор побоювання з приводу нової хвилі інфекцій ростуть.

Нагадаємо, що КНДР відмовилася від участі в Олімпіаді у Токіо через COVID-19