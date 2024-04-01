Японія надала Україні $118 млн
Про це сьогодні Мінфін написав на сайті.
До Держбюджету України надійшло 118 млн доларів США на безповоротній основі від Уряду Японії в рамках проєктів Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" і "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей ".
"У часи повномасштабної війни коли соціальна сфера потерпає ледь не найбільше, реалізація та мобілізація ресурсів на ініціативи з підтримки населення є необхідною. Залучені кошти в рамках проєктів HEAL та HOPE допоможуть Уряду надавати своїм громадянам належну допомогу, зокрема розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також забезпечити подолання наслідків, спричинених збройною агресією росії, відбудовувати житлову інфраструктуру України", - заявив Міністр фінансів України Сергій Марченко.
З коштів 70 млн доларів в рамках проєкту Світового банку HEAL Ukraine спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій. Ще 48,2 млн доларів США в рамках проєкту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей".
Гроші спрямують на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які потребують дрібних та середніх ремонтів.
"Від перших днів повномасштабної війни Уряд Японії надає необхідну Україні фінансову допомогу, у тому числі через структури та фонди Світового банку. Фінансова допомога Японії спрямована на підтримку державного бюджету, на фінансування соціальної сфери та відновлення. Переконана, що досвід Японії у реалізації проєктів з відновлення, а також гнучкість та адаптивність Світового банку до надзвичайних умов, допоможуть швидко започатковувати та впроваджувати соціально важливі проєкти з допомоги Україні", - сказала заступниця Міністра фінансів Ольга Зикова.
Минулого тижня ми повідомляли, що Японія передала $230 млн на відновлення сільського господарства України.