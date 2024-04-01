Японія надала Україні $118 млн

Державний бюджет України отримав 118 млн доларів на безповоротній основі від уряду Японії.

Про це сьогодні Мінфін написав на сайті.

До Держбюджету України надійшло 118 млн доларів США на безповоротній основі від Уряду Японії в рамках проєктів Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" і "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей ".

"У часи повномасштабної війни коли соціальна сфера потерпає ледь не найбільше, реалізація та мобілізація ресурсів на ініціативи з підтримки населення є необхідною. Залучені кошти в рамках проєктів HEAL та HOPE допоможуть Уряду надавати своїм громадянам належну допомогу, зокрема розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також забезпечити подолання наслідків, спричинених збройною агресією росії, відбудовувати житлову інфраструктуру України", - заявив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

З коштів 70 млн доларів в рамках проєкту Світового банку HEAL Ukraine спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій. Ще 48,2 млн доларів США в рамках проєкту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей".

Гроші спрямують на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які потребують дрібних та середніх ремонтів.

"Від перших днів повномасштабної війни Уряд Японії надає необхідну Україні фінансову допомогу, у тому числі через структури та фонди Світового банку. Фінансова допомога Японії спрямована на підтримку державного бюджету, на фінансування соціальної сфери та відновлення. Переконана, що досвід Японії у реалізації проєктів з відновлення, а також гнучкість та адаптивність Світового банку до надзвичайних умов, допоможуть швидко започатковувати та впроваджувати соціально важливі проєкти з допомоги Україні", - сказала заступниця Міністра фінансів Ольга Зикова.

Минулого тижня ми повідомляли, що Японія передала $230 млн на відновлення сільського господарства України.