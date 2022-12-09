"Леопардів" для України не буде - генсек правлячої партії Німеччини

Влада ФРН не хоче спонукати росію діяти в результаті ірраціонально і нападати на інші держави

Генеральний секретар правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Кевін Кюнерт розвіяв очікування на постачання німецьких танків в Україну.

Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на Spiegel.

"Ми підтримуємо кругові обміни, але зі східноєвропейськими партнерами", - сказав Кюнерт телеканалу RTL/ntv, маючи на увазі поточний процес передачі німецького озброєння східноєвропейським партнерам по НАТО на заміну переданої техніки радянського зразка Україні.

Політик зазначив, що жодна держава раніше не постачала Україні західні танки.

"Ми не хочемо, аби нас поступово втягували у війну, ми не хочемо спонукати росію діяти в результаті ірраціонально і нападати на зовсім інші держави", - окреслив він позицію СДПН.

Нагадаємо, після серйозних успіхів України у поверненні територій на Харківщині німецькі політичні партії, зокрема й коаліційні, вимагають від уряду посилити підтримку України зброєю. Зокрема, передати танки Leopard 2 та БМП Marder.