Leroy Merlin продає бізнес в росії локальному менеджменту
Французька фірма, яка спеціалізуються на продажу товарів для будівництва, перейде до рук місцевому менеджменту.
Про це йдеться на сайті Adeo.
"Після більш ніж 18 років діяльності в Росії, передача контролю над Leroy Merlin місцевому керівництву має зберегти робочі місця для 45 тис співробітників і гарантувати, що діяльність компанії залишиться на службі у жителів країни", - йдеться в матеріалі.
Також там пишеться, що цей процес є результатом роботи, розпочатої кілька місяців тому відповідно до міжнародних норм. Він слідує за призупиненням усіх нових інвестицій Adeo в Росії з початку конфлікту та поступовим переходом до незалежності місцевих операцій.Місяць тому стало відомо, що компанія Metro продовжує розвивати свій бізнес в росії.