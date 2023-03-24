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Leroy Merlin продає бізнес в росії локальному менеджменту

24 березня 2023, 18:31
Leroy Merlin продає бізнес в росії локальному менеджменту
Французька компанія Adeo, яка є власником ритейлера Leroy Merlin, оголосила про плани передати контроль компанією.

Французька фірма, яка спеціалізуються на продажу товарів для будівництва, перейде до рук місцевому менеджменту.

Про це йдеться на сайті Adeo.

"Після більш ніж 18 років діяльності в Росії, передача контролю над Leroy Merlin місцевому керівництву має зберегти робочі місця для 45 тис співробітників і гарантувати, що діяльність компанії залишиться на службі у жителів країни", - йдеться в матеріалі.

Також там пишеться, що цей процес є результатом роботи, розпочатої кілька місяців тому відповідно до міжнародних норм. Він слідує за призупиненням усіх нових інвестицій Adeo в Росії з початку конфлікту та поступовим переходом до незалежності місцевих операцій.

Місяць тому стало відомо, що компанія Metro продовжує розвивати свій бізнес в росії.
РосіяLeroy Merlin

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