Лещенко балотуватиметься від "Слуги Народу", якщо партія буде не проти

Таке рішення депутат пояснює тим, що йому зрозуміла не тільки ідеологія, але і світогляд Зеленського.

Позафракційний депутат Сергій Лещенко буде балотуватися як кандидат від "Слуги Народу", якщо партія вирішить приймати чинних або колишніх депутатів.

"На сьогодні в партії "Слуга Народу" тривають дискусії, чи брати колишніх депутатів, чи не брати. Відповідно, почекаю, поки ці дискусії завершаться", - сказав Лещенко, повідомляє "Громадське".

Таке рішення депутат пояснює тим, що йому зрозуміла не тільки ідеологія, але і світогляд Зеленського. "Людина симпатична, я розумію, про що він", - пояснює Лещенко.

Депутат запевнив, що хотів би бути у партії, однак усвідомлює власну "токсичність" через заяви особистого адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані про "ворогів в оточенні Зеленського", зокрема самого Лещенка.

На питання, що він робитиме, якщо партія не захоче його прийняти, депутат відповів, що балотуватиметься як самовисуванець на одному з київських мажоритарних округів.

Раніше голова виборчого штабу "Слуги Народу" Олександр Корнієнко повідомив, що колишні й чинні депутати можуть потрапити у список партії, але не можуть балотуватися на мажоритарних округах.

Нагадаємо, що депутати провалили закон, яким на годину скорочується робочий день для вагітних