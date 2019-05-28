Лещенко балотуватиметься від "Слуги Народу", якщо партія буде не проти
"На сьогодні в партії "Слуга Народу" тривають дискусії, чи брати колишніх депутатів, чи не брати. Відповідно, почекаю, поки ці дискусії завершаться", - сказав Лещенко, повідомляє "Громадське".
Таке рішення депутат пояснює тим, що йому зрозуміла не тільки ідеологія, але і світогляд Зеленського. "Людина симпатична, я розумію, про що він", - пояснює Лещенко.
Депутат запевнив, що хотів би бути у партії, однак усвідомлює власну "токсичність" через заяви особистого адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані про "ворогів в оточенні Зеленського", зокрема самого Лещенка.
На питання, що він робитиме, якщо партія не захоче його прийняти, депутат відповів, що балотуватиметься як самовисуванець на одному з київських мажоритарних округів.
Раніше голова виборчого штабу "Слуги Народу" Олександр Корнієнко повідомив, що колишні й чинні депутати можуть потрапити у список партії, але не можуть балотуватися на мажоритарних округах.
Нагадаємо, що депутати провалили закон, яким на годину скорочується робочий день для вагітних
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