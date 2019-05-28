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Лещенко балотуватиметься від "Слуги Народу", якщо партія буде не проти

Таке рішення депутат пояснює тим, що йому зрозуміла не тільки ідеологія, але і світогляд Зеленського.
Позафракційний депутат Сергій Лещенко буде балотуватися як кандидат від "Слуги Народу", якщо партія вирішить приймати чинних або колишніх депутатів.
Лещенко балотуватиметься від "Слуги Народу", якщо партія буде не проти Сергій Лещенко. Фото: sled.net.ua

"На сьогодні в партії "Слуга Народу" тривають дискусії, чи брати колишніх депутатів, чи не брати. Відповідно, почекаю, поки ці дискусії завершаться", - сказав Лещенко, повідомляє "Громадське".

Таке рішення депутат пояснює тим, що йому зрозуміла не тільки ідеологія, але і світогляд Зеленського. "Людина симпатична, я розумію, про що він", - пояснює Лещенко.

Депутат запевнив, що хотів би бути у партії, однак усвідомлює власну "токсичність" через заяви особистого адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані про "ворогів в оточенні Зеленського", зокрема самого Лещенка.

На питання, що він робитиме, якщо партія не захоче його прийняти, депутат відповів, що балотуватиметься як самовисуванець на одному з київських мажоритарних округів.

Раніше голова виборчого штабу "Слуги Народу" Олександр Корнієнко повідомив, що колишні й чинні депутати можуть потрапити у список партії, але не можуть балотуватися на мажоритарних округах.

Нагадаємо, що депутати провалили закон, яким на годину скорочується робочий день для вагітних

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28 05 2019 20:20
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