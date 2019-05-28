Депутати провалили закон, яким на годину скорочується робочий день для вагітних
За відповідний законопроект №7113 проголосувало менше половини депутатів. Голосів не вистачило також на те, щоб повернути законопроект на доопрацювання, повідомляє "Громадське".
Відповідно до пояснювальної записки, метою законопроекту є підвищення соціальних гарантій захисту вагітних жінок та забезпечення здорового материнства.
"Проектом пропонується в обов’язковому порядку скоротити на одну годину тривалість робочого дня для всіх без виключення працюючих жінок з часу, коли вони стали на облік по вагітності, зі збереженням середньої заробітної плати", - йдеться у пояснювальній записці о законопроекту.
Нагадаємо, що за місяць роботи першого в Україні Банку грудного молока, який відкрили у Перинатальному центрі Києва, молоко отримали понад 20 дітей. Скористатися Банком можна за призначенням лікаря, у КМДА кажуть - отримати молоко можна безкоштовно.
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