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Депутати провалили закон, яким на годину скорочується робочий день для вагітних

"Проектом пропонується в обов’язковому порядку скоротити на одну годину тривалість робочого дня для всіх без виключення працюючих жінок з часу, коли вони стали на облік по вагітності"
Верховна Рада України не ухвалила у першому читанні законопроект, яким могли зобов’язати роботодавців скорочувати робочий день вагітним жінкам на 1 годину без зменшення розміру зарплати.
Депутати провалили закон, яким на годину скорочується робочий день для вагітних Фото: panorama.pl.ua

За відповідний законопроект №7113 проголосувало менше половини депутатів. Голосів не вистачило також на те, щоб повернути законопроект на доопрацювання, повідомляє "Громадське".

Відповідно до пояснювальної записки, метою законопроекту є підвищення соціальних гарантій захисту вагітних жінок та забезпечення здорового материнства.

"Проектом пропонується в обов’язковому порядку скоротити на одну годину тривалість робочого дня для всіх без виключення працюючих жінок з часу, коли вони стали на облік по вагітності, зі збереженням середньої заробітної плати", - йдеться у пояснювальній записці о законопроекту.

Нагадаємо, що за місяць роботи першого в Україні Банку грудного молока, який відкрили у Перинатальному центрі Києва, молоко отримали понад 20 дітей. Скористатися Банком можна за призначенням лікаря, у КМДА кажуть - отримати молоко можна безкоштовно.

 

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28 05 2019 14:46
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