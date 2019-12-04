Перший в Україні Банк грудного молока вже місяць працює в Києві: отримали молоко понад 20 дітей
У Банку донорське молоко збирають, досліджують, обробляють та власне роздають дітям. Увесь процес (від обстеження донорок до умов зберігання) мають ретельно контролювати, повідомляє "Громадське" з посиланням на КМДА.
Поворозник додав, що грудне молоко особливо важливе для передчасно народжених малят, а також дітей з критично малою вагою.
Скористатися молоком можуть пацієнти стаціонарного відділення Перинатального центру, а також пацієнти з інших лікарень, якщо мають призначення лікаря.
Доноркою може стати лише здорова жінка, яка годує дитину власним молоком. Їй доведеться пройти обстеження, співбесіду, анкетування щодо хвороб і здати аналізи.
З 1 березня, тобто відкриття Банку, обробили близько 40 літрів донорського молока — отримали його понад 20 дітей.
"За спостереженнями лікарів, ці діточки набагато краще набирають вагу, їхній стан швидше стабілізується у порівнянні з ситуаціями вживання суміші", — сказав Поворозник.
За його словами, на створення Банку з бюджету Києва втратили 9 мільйонів гривень.
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