ПОЛІТИКА НОВИНИПозафракційний народний депутат Сергій Лещенко заявив, що висуває свою кандидатуру на позачергових виборах до Верховної Ради по одномандатному виборчому округу №220 в Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лещенко піде на вибори в Раду по київському округу
"Я висуваю свою кандидатуру по подільському округу 220"
Сергій Лещенко. Фото: daily.rbc.ua
"Я висуваю свою кандидатуру по подільському округу 220, щоб захистити Київ від забудовників", - заявив Лещенко, повідомляє "Українська правда".
Нагадаємо, що позафракційний депутат Сергій Лещенко буде балотуватися як кандидат від "Слуги Народу", якщо партія вирішить приймати чинних або колишніх депутатів.
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21 06 2019 15:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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