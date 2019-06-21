Лещенко піде на вибори в Раду по київському округу "Я висуваю свою кандидатуру по подільському округу 220"

Позафракційний народний депутат Сергій Лещенко заявив, що висуває свою кандидатуру на позачергових виборах до Верховної Ради по одномандатному виборчому округу №220 в Києві.

Сергій Лещенко. Фото: daily.rbc.ua

"Я висуваю свою кандидатуру по подільському округу 220, щоб захистити Київ від забудовників", - заявив Лещенко, повідомляє "Українська правда". Нагадаємо, що позафракційний депутат Сергій Лещенко буде балотуватися як кандидат від "Слуги Народу", якщо партія вирішить приймати чинних або колишніх депутатів.

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