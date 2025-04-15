Лідер Ірану прокоментував переговори зі США щодо ядерної угоди

Він закликав "не пов’язувати долю країни з цими переговорами".

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив 15 квітня, що він не є ані "надмірно оптимістичним, ані песимістичним" щодо переговорів зі США щодо ядерної програми Ірану, що є очевидним кроком Тегерана, який намагається применшити зростаючі очікування громадськості щодо укладення угоди.

Іранські політики та інсайдери повідомили, що нездатність досягти угоди з президентом Дональдом Трампом, яка б поклала край багаторічній суперечці Ірану із Заходом, може серйозно зашкодити Ісламській Республіці, навіть якщо згодом Тегеран зробить Вашингтон винним у цьому.

Про це пише Reuters.

"Ми не є ані надто оптимістичними, ані песимістичними щодо них [переговорів]. Зрештою, це процес, який був вирішений, і його перші кроки були добре реалізовані", — сказав Хаменеї на зустрічі з законодавцями.

Тегеран підходить до переговорів обережно, сумніваючись у ймовірності угоди та підозрюючи Трампа, який у 2018 році вийшов з ядерної угоди, якої Іран досягнув разом з шістьма країнами у 2015 році, та неодноразово погрожував бомбардуванням Ірану, якщо угода не буде досягнута.

"Відтепер (переговори) повинні проводитись обережно, з чітко визначеними червоними лініями як для іншої сторони, так і для нас. Переговори можуть дати результати, а можуть і не дати", — додав Хаменеї.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Іран розпочнуть другий раунд ядерних переговорів вже у суботу, 19 квітня, у Римі.

Як пише Axios, американська сторона була задоволена першим раундом переговорів й наразі бажає, щоб у Римі обидві сторони провели прямий формат діалогу.