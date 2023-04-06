Лідер китаю закликає до мирних переговорів у війні росії проти України

Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що сподівається на якнайшвидше проведення мирних переговорів у війні росії проти України.

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Повідомляє Reuters.

Під час зустрічі Еммануель Макрон сказав, що російська агресія в Україні завдала удару по міжнародній стабільності і запевнив, що Китай поверне росію за стіл переговорів.

Сі Цзіньпін у відповідь заявив, що сподівається на якнайшвидше проведення мирних переговорів між двома сторонами.