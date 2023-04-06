Лідер китаю закликає до мирних переговорів у війні росії проти України
06 квітня 2023, 15:05
Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що сподівається на якнайшвидше проведення мирних переговорів у війні росії проти України.
Про це він заявив сьогодні під час зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном.
Повідомляє Reuters.
Під час зустрічі Еммануель Макрон сказав, що російська агресія в Україні завдала удару по міжнародній стабільності і запевнив, що Китай поверне росію за стіл переговорів.
Сі Цзіньпін у відповідь заявив, що сподівається на якнайшвидше проведення мирних переговорів між двома сторонами.
Сьогодні Сі Цзіньпін і Макрон зустрілися в Пекіні.