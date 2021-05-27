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Лідер німецьких Зелених: "Ми не маємо бути як Росія щодо Північного потоку-2"

"Я чітко проти Північного потоку-2, це було помилкою від початку. Цей проєкт має бути завершений", - зазначив Роберт Габек
Cпівголова німецьких "Зелених" Роберт Габек заявив, що послідовно виступає проти побудови російського газопроводу "Північний потік-2" і вважає, що проєкт потрібно згорнути.
Лідер німецьких Зелених: "Ми не маємо бути як Росія щодо Північного потоку-2" Фото: Yahoo Nachrichten

Про це він сказав у розмові з журналістами під час візиту до Києва, повідомляє "Європейська правда".

"Я чітко проти Північного потоку-2, це було помилкою від початку. Цей проєкт має бути завершений", - зазначив Роберт Габек.

"Якщо Німеччина опонує Росії , то ми не можемо поводитися так, як Росія", - наголосив він.

Габек зазначив, що зупинка "Північного потоку-2" може посилити німецьку дипломатію.

Він висловив сподівання, що трубопровід не буде добудований до осені, коли у Німеччині відбудуться вибори та зміниться уряд.

На початку цього тижня Роберт Габек заявив, що Україні важко відмовити у праві на отримання оборонних озброєнь. При цьому Габек зазначив, що це не суперечить пацифістській позиції його партії.

Його слова викликали різку критику як з лав партії "Зелених", так й інших політичних сил: Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Соціал-демократичної партії та Лівої партії. Окремі депутати Бундестагу від партії "Зелених" дистанціювалися від слів співголови партії. Уряд Німеччини  також відкинув його ідею. 

Габек, попри критику, не відмовився від своєї позиції.

Нагадаємо, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" продовжується у німецьких водах попри санкції

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27 05 2021 10:38
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