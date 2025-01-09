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Лідер нової Сирії здійснить першу робочу поїздку до Туреччини

09 січня 2025, 12:49
Лідер нової Сирії здійснить першу робочу поїздку до Туреччини
УНІАН
Натомість глава МЗС України вже мав зустріч з новим лідером Сирії в Дамаску ще того місяця.

Очільник нового сирійського уряду Ахмед аш-Шараа під час першої закордонної поїздки відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом країни Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Про це інформує Son Dakika.

"Під час візиту до нашої країни аш-Шараа зустрінеться з президентом Ердоганом і подякує йому за підтримку революції… Головним пунктом порядку денного зустрічі Ердогана і аш-Шараа буде присутність терористичної організації PKK/YPG в Сирії", - пише видання. 

Візит планувався раніше, проте був перенесений на пізніший термін через зміну програми.

Раніше ми також писали, що Україна планує відновити дипломатичні відносини із Сирією

 
СиріяТуреччина

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