Лідер нової Сирії здійснить першу робочу поїздку до Туреччини

Натомість глава МЗС України вже мав зустріч з новим лідером Сирії в Дамаску ще того місяця.

Очільник нового сирійського уряду Ахмед аш-Шараа під час першої закордонної поїздки відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом країни Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Про це інформує Son Dakika.

"Під час візиту до нашої країни аш-Шараа зустрінеться з президентом Ердоганом і подякує йому за підтримку революції… Головним пунктом порядку денного зустрічі Ердогана і аш-Шараа буде присутність терористичної організації PKK/YPG в Сирії", - пише видання.

Візит планувався раніше, проте був перенесений на пізніший термін через зміну програми.

Раніше ми також писали, що Україна планує відновити дипломатичні відносини із Сирією.