Лідер ультраправої Словацької партії планує візит до росії

Свої плани депутат обґрунтував припиненням Україною поставок російської нафти Лукойл.

Лідер ультраправої Словацької національної партії Андрей Данко оголосив про плани поїхати до росії.

Про це повідомляє новинний сайт Aktuality.

Данко заявив, що його "запросили" відвідати росію і він прагне наслідувати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"У мене є запрошення на будь-яку дату, яку я виберу, але в основному я поїду туди, тому що якщо ці злі росіяни, як ви кажете, перекриють нам нафту, то навіть сльози тут не допоможуть", - сказав ультраправий політик.

Словак виправдав свою поїздку до рф недавнім припиненням Україною поставок російської нафти Лукойлу до Словаччини і Угорщини.

За його словами, це рішення зі "злості" ухвалив Володимир Зеленський.

"Ми в Словаччині не повинні забувати, що Україна робить з нами під його керівництвом. Тому я вважаю, що Україні нема чого робити в Європейському Союзі або НАТО, поки вона не вирішить свої проблеми", – сказав словацький депутат.

На запит видання про поїздку Андрея Данко до росії не відповів жоден з інших коаліційних партнерів – партії Smer-SD і Hlas.

Днями ми повідомляли, що ЄС не підтримав Угорщину та Словаччину у суперечці з Україною щодо російської нафти.