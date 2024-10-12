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ПОЛІТИКА

Лідера опозиції Угорщини оштрафували за різку критику Орбана

12 жовтня 2024, 16:15
Лідера опозиції Угорщини оштрафували за різку критику Орбана
Фото: apnews.com
Політик пообіцяв захистити у суді своє право казати, що прем’єр-міністр зраджує інтереси Угорщини.

Лідер опозиційної угорської партії "Демократична коаліція" Ференц Дюрчань отримав від спікера парламенту Ласло Кьовера штраф у 14 млн форинтів (близько 35 тисяч доларів) після того, як жорстко розкритикував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана минулого тижня.

Про це повідомляє Telex, навівши слова депутата: "Прем’єр-міністр Угорщини продав власну честь, зрештою продав честь своєї країни, продав незалежність і самостійність своєї країни. Сьогодні Угорщина має зрадницький уряд і зрадницького прем’єр-міністра". 

Дюрчань прокоментував штраф, заявивши, що у парламенті не може сказати, що "наш прем’єр-міністр зраджує інтереси Угорщини". Він пообіцяв оскаржити штраф у суді й дійти для цього до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі. 

Нещодавно глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Угорщина ставить під загрозу європейську безпеку та розкритикувала відносини Будапешта з росією та Китаєм.

Орбан звинувачує фон дер Ляєн у спробі повалити угорський уряд.

УгорщинаВіктор Орбан

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