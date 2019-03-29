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Лідера "жовтих жилетів" у Франції оштрафували на €1,5 тисячі

"34-річного Еріка Друе засудили за організацію демонстрацій, які були заборонені. Кримінальний суд Парижа стягнув з нього півтори тисячі євро штрафу"
У Парижі суд засудив одного з лідерів протестного руху "жовтих жилетів" Еріка Друе до штрафу у розмірі 1500 євро за організацію демонстрацій, на проведення яких влада наклала заборону.
Лідера "жовтих жилетів" у Франції оштрафували на €1,5 тисячі Фото: з відкритих джерел

"34-річного Еріка Друе засудили за організацію демонстрацій, які були заборонені. Кримінальний суд Парижа стягнув з нього півтори тисячі євро штрафу", - повідомляє DW.

Як зазначається, прокуратура просила присудити Друе один місяць арешту умовно.

Адвокат Друе заявив, що оскаржуватиме судове рішення.

Між тим французькі органи влади знову заборонили проведення акцій "жовтих жилетів" 30 березня, зокрема на Єлисейських полях у Парижі, щоби запобігти ескалації насильства. Протестувальники, однак, планують вийти вже на 20-ту поспіль протестну акцію.

Протести "жовтих жилетів" у Франції розпочалися 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне і відтоді не припинялися, сягаючи піку у вихідні. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри, часто виникали сутички між протестувальниками та правоохоронцями.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які президент країни Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили продовжувати протести.  

Нагадаємо, що у Парижі у зв’язку з 19-ю хвилею протестів  "жовтих жилетів" затримали вже більше 30 людей.

 

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29 03 2019 19:38
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