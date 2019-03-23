У Парижі під час протестів "жовтих жилетів" затримали вже більше 30 людей
Поліція також провела більше 2 тисяч перевірок громадян і виписала кілька штрафів, повідомляє "Європейська правда".
Велика акція "жовтих жилетів" за узгодженим маршрутом від площі Данфера-Рошро ще не почалася. В даний час група з декількох десятків протестувальників бере участь в акції на площі Трокадеро.
Як повідомляється, насильницьких інцидентів під час суботніх протестів ще не фіксували. Протестувальники також не робили спроб прорвати поліцейський кордон, щоб мати змогу мітингувати в районі Тріумфальної арки чи Єлисейських полів.
Демонстрації проводяться і інших містах Франції. Зокрема, у Ніцці, де протести заборонили, декілька сотень людей вийшли на вулиці. Поліція затримала шість осіб.
Нагадаємо, що під час протестів "жовтих жилетів" та анархістів на Єлисейських полях в Парижі 16 березня близько 80 магазинів і офісів були розграбовані.
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