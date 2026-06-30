Партія лідирує в опитуваннях перед ключовими виборами у Саксонії-Ангальт та Мекленбурзі.

Аліса Вайдель, чия ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" лідирує в опитуваннях, заявила, що Берлін має припинити бойкот російської нафти та газу, щоб зміцнити свою економіку.

У коментарі Reuters вона відзначила, що незабаром її політсила може перемогти на важливих місцевих виборах, які стануть віхами для отримання посади канцлера після національних виборів 2029 року.

"Дешева енергія з росії була секретом успіху кампанії "Зроблено в Німеччині". Нам потрібна вона. Втрата цієї енергії відкинула нас на роки назад. Сотні тисяч робочих місць були втрачені. Це зробило нас залежними від Сполучених Штатів, які продають нам енергію за набагато вищими цінами", – заявила Вайдель, лідерка "АдН".

Журналісти вказують, що до 2022 року росія постачала Німеччині понад третину сирої нафти та понад половину природного газу. Зараз промисловість країни занепала через зростання цін на енергоносії.

"Коментарі Вайдель підкреслюють потенційну крихкість західного альянсу, який лежить в основі підтримки України. Хоча нинішній уряд Німеччини підтримує Україну, населення більш розділене", – пишуть у Reuters.

Вайдель зробила ці коментарі напередодні вересневих виборів у двох ключових східнонімецьких землях – Саксонії-Ангальт та Мекленбург-Передня Померанія. Там "Альтернатива для Німеччини" домінує в опитуваннях. У разі перемоги регіональні уряди можуть кинути виклик Берліну у питанні міграції, що переверне консенсусну модель комітетського уряду в Німеччині та потенційно дасть "АдН" відправну точку до національного правління.

"Якщо ми переможемо в Саксонії-Ангальті, то Мекленбург-Передня Померанія, ймовірно, піде за нами. Я бачу "АдН" у канцлерській канцелярії або до наступних виборів, або до тих, що будуть після них", – каже Вайдель.