Лідери G7 у спільній заяві висловили підтримку Ізраїлю
Лідери країн Групи семи узгодили спільну заяву про загострення на Близькому Сході, де висловили підтримку самообороні Ізраїлю.
Про це повідомляється на сайті канадського головування у G7.
"Ми, лідери G7, підтверджуємо нашу відданість миру і стабільності на Близькому Сході. У цьому контексті ми підтверджуємо, що Ізраїль має право на самозахист. Ми підтверджуємо нашу підтримку безпеки Ізраїлю. Ми також підтверджуємо важливість захисту цивільного населення. Іран є головним джерелом регіональної нестабільності й терору", - написано у заяві.
Також лідери G7 зазанчили, що Іран ніколи не повинен мати ядерну зброю. Вони закликали до того, щоб "розв’язання іранської кризи привело до ширшої деескалації бойових дій на Близькому Сході, в тому числі до припинення вогню в Газі".
Крім того, вони пообіцяли уважно стежити за наслідками для міжнародних енергетичних ринків і готові координувати свої дії, в тому числі з партнерами-однодумцями, з метою забезпечення стабільності ринку.
Вчора, 16 червня, у канадській провінції Альберта офіційно стартував саміт лідерів держав-членів G7, який триватиме до 17 червня.
Головною темою сесії в межах робочого сніданку у вівторок буде "Сильна та суверенна Україна".