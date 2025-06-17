Сьогоднішній сніданок на саміті матиме тему "Сильна та суверенна Україна".

Лідери країн Групи семи узгодили спільну заяву про загострення на Близькому Сході, де висловили підтримку самообороні Ізраїлю.

Про це повідомляється на сайті канадського головування у G7.

"Ми, лідери G7, підтверджуємо нашу відданість миру і стабільності на Близькому Сході. У цьому контексті ми підтверджуємо, що Ізраїль має право на самозахист. Ми підтверджуємо нашу підтримку безпеки Ізраїлю. Ми також підтверджуємо важливість захисту цивільного населення. Іран є головним джерелом регіональної нестабільності й терору", - написано у заяві.

Також лідери G7 зазанчили, що Іран ніколи не повинен мати ядерну зброю. Вони закликали до того, щоб "розв’язання іранської кризи привело до ширшої деескалації бойових дій на Близькому Сході, в тому числі до припинення вогню в Газі".

Крім того, вони пообіцяли уважно стежити за наслідками для міжнародних енергетичних ринків і готові координувати свої дії, в тому числі з партнерами-однодумцями, з метою забезпечення стабільності ринку.

Вчора, 16 червня, у канадській провінції Альберта офіційно стартував саміт лідерів держав-членів G7, який триватиме до 17 червня.

Головною темою сесії в межах робочого сніданку у вівторок буде "Сильна та суверенна Україна".