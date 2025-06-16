В Канаді стартував саміт G7
В понеділок, 16 червня, у канадській провінції Альберта офіційно розпочався саміт лідерів держав-членів G7.
Згідно з порядком денним сьогодні відбудеться чотири робочі сесії лідерів G7.
Саміт триватиме до вівторка у регіоні Кананасків, який в Скелястих горах.
Серед головних тем :"Глобальні економічні перспективи", "Економічне зростання, безпека та стійкість", "Забезпечення безпеки громад", а також "Зробимо світ безпечним".
Завтра, 17 червня, розпочнеться з офіційного привітання запрошених лідерів країн, далі запланований робочий сніданок лідерів G7 та запрошених лідерів держав.
Також відомо, що ема сесії в межах робочого сніданку буде "Сильна та суверенна Україна".
Також 17 червня запланована остаточна сесія G7, спільна фотографія лідерів, робочий ланч на тему "Енергетична безпека" і пресконференція голови саміту.
Премʼєр-міністр Канади Марк Карні оголосив, що саміт матиме три пріоритети: захист спільнот і світу, розбудова енергетичної безпеки і прискорення цифрового переходу та збереження партнерства у майбутньому.
Крім того, у вівторок український президент Володимир Зеленський особисте візьме участь у саміті та проведе кілька двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом США Дональдом Трампом, де, ймовірно, Зеленський обговорить з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити.
Також нього заплановане спілкування із українською громадою.