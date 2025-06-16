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В Канаді стартував саміт G7

16 червня 2025, 19:26
В Канаді стартував саміт G7
Захід триватиме два дні і на ньому обговорюватимуть Україну.

В понеділок, 16 червня, у канадській провінції Альберта офіційно розпочався саміт лідерів держав-членів G7.

Згідно з порядком денним сьогодні відбудеться чотири робочі сесії лідерів G7. 

Саміт триватиме до вівторка у регіоні Кананасків, який в Скелястих горах.

Серед головних тем :"Глобальні економічні перспективи", "Економічне зростання, безпека та стійкість", "Забезпечення безпеки громад", а також "Зробимо світ безпечним".

Завтра, 17 червня, розпочнеться з офіційного привітання запрошених лідерів країн, далі запланований робочий сніданок лідерів G7 та запрошених лідерів держав.

Також відомо, що ема сесії в межах робочого сніданку буде "Сильна та суверенна Україна".

Також 17 червня запланована остаточна сесія G7, спільна фотографія лідерів, робочий ланч на тему "Енергетична безпека" і пресконференція голови саміту.

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні оголосив, що саміт матиме три пріоритети: захист спільнот і світу, розбудова енергетичної безпеки і прискорення цифрового переходу та збереження партнерства у майбутньому.

Крім того, у вівторок український президент Володимир Зеленський особисте візьме участь у саміті та проведе кілька двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом США Дональдом Трампом, де, ймовірно, Зеленський обговорить з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити

Також нього заплановане спілкування із українською громадою.

 
КанадаG7

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