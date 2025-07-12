Лідери країн ЄС відреагували на анонс американських тарифів

Керівники Франції, Іспанії, Ірландії та Швеції закликали до єдності й підтримки дій Єврокомісії у відповідь на це рішення.

Оголошення президента США Дональда Трампа про запровадження з 1 серпня 30% мит на товари з Євросоюзу викликало хвилю критики з боку лідерів країн ЄС.

Керівники Франції, Іспанії, Ірландії та Швеції закликали до єдності й підтримки дій Єврокомісії у відповідь на це рішення.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив "рішуче несхвалення" тарифів і закликав Брюссель прискорити підготовку контрзаходів. Він наголосив на необхідності захищати європейські інтереси та досягти взаємно прийнятної угоди до 1 серпня.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес підкреслив, що необґрунтовані митні бар’єри підривають економічний добробут, і нагадав про силу ЄС як найбільшого торговельного блоку у світі.

Глава уряду Ірландії Міхол Мартін наголосив, що ЄС прагне уникнути ескалації і вважає США партнером, а не суперником. Він нагадав, що вигідне партнерство є у спільних інтересах обох сторін.

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон висловив жаль з приводу оголошення Трампа та застеріг від загрози торгової війни. Він наголосив, що ЄС готовий до жорсткої відповіді, якщо переговори не дадуть результату, проте Швеція залишається прихильницею вільної торгівлі та міжнародного діалогу.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на рішення президента США Дональда Трампа щодо 30%-вих тарифів на європейські товари. Вона заявила, що Європейський союз продовжить роботу над угодою із США, але водночас пригрозила "контрзаходами".

Відгукнувся і прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схов, який у мережі Х підтримав Єврокомісію у її майбутніх діях:

"Оголошення США про 30% тарифи на товари, імпортовані з Європейського Союзу, викликає занепокоєння і не є шляхом уперед. Європейська Комісія може розраховувати на нашу повну підтримку. Як ЄС, ми повинні залишатися єдиними та рішучими у прагненні до взаємовигідного результату зі Сполученими Штатами", — написав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових торговельних мит для Європейського Союзу та Мексики. Із 1 серпня імпорт з цих країн обкладатиметься тарифами у розмірі 30%.