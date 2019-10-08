Лідери кримських татар закликали Зеленського домогтися допуску ОБСЄ в Крим
Зокрема, з такою пропозицією на зустрічі з президентом виступили лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і голова Меджлісу Рефат Чубаров, повідомляє Офіс глави держави.
Як уточнили лідери кримських татар, офіційно Моніторингова група ООН з прав людини та Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка працює на Донбасі, мають право фіксувати порушення прав людини, але окупаційна влада РФ не допускає міжнародні моніторингові місії на окупований півострів.
"Вона (місія ОБСЄ - ред) має мандат в усій Україні, але її не допускають до Криму. Нам треба наполягати всюди, на всіх майданчиках, де ми можемо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має право в’їжджати до Криму", - заявив Чубаров.
Очікується, що завданням для моніторингової місії стане фіксація на півострові всіх порушень прав людини.
Нагадаємо, що національний лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв супроводжуватиме президента Володимира Зеленського 7-8 серпня в поїздці до Туреччини.
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