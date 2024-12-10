Лідери Німеччини та Франції привітали падіння режиму Асада

Лідери двох найбільших держав Євросоюзу привітали зміну влади в країні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон готові працювати з сирійськими повстанськими угрупованнями, які скинули президента Башара Асада, на певних умовах.

Про це повідомляє Reuters.

"Лідери двох найбільших держав Європейського Союзу привітали повалення Асада, який завдав "жахливих страждань сирійському народу і великої шкоди своїй країні". Сирійський лідер втік з Дамаска до москви в неділю, поклавши край більш ніж 50-річному жорстокому правлінню його сім'ї", – йдеться у заяві.

У німецькому уряді зазначили, що Шольц і Макрон погодилися, що вони готові працювати разом з новими правителями на основі фундаментальних прав людини і захисту етнічних і релігійних меншин

Автори статті підкреслили, що ця заява з'явилася в той час, коли уряди в усьому світі намагаються налагодити нові зв'язки з провідною сирійською повстанською фракцією "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), угрупованням, яке раніше було союзником Аль-Каїди і яке США, Європейський Союз, Туреччина і ООН визнали терористичною організацією.

Німецький канцлер та французький лідер домовилися працювати разом над посиленням участі ЄС в Сирії, включаючи підтримку інклюзивного політичного процесу в Сирії, і обговорять подальші кроки в тісній координації з партнерами на Близькому Сході.

Нагадаємо, лідери країн G7 готові підтримати новий уряд Сирії, якщо перехідний процес відбуватиметься з повагою до верховенства права, а також до релігійних та етнічних меншин у країні.