Лідери президентських перегонів розповіли як налагоджуватимуть відонисини з Польщею та Угорщиною
Про це йдеться у статті "Європейської правди", опублікованій за підсумками опитування штабів Володимира Зеленського, Петра Порошенка, Юлії Тимошенко та Анатолія Гриценка.
У штабі Порошенка заявили, що за 5 років його президентства, "незважаючи на всі складнощі та гібридні провокації Кремля, вдалося вирівняти відносини з Польщею, вибудувати нову якість міжособистісних відносин з керівництвом цієї країни".
Водночас у штабі чинного президента не згадали про проблеми, які виникли у міждержавних відносинах за час каденції Порошенка, наприклад, про "гробову війну" за часів президента Дуди та заблоковані президентські візити.
Що стосується відносин з Угорщиною, у штабі Порошенка не бачать невиконаних Україною домовленостей. "Будапешт отримав всі необхідні роз’яснення щодо висловлених ним застережень; наші пропозиції щодо подальшого діалогу залишаються на столі", - заявили у Порошенка.
У штабі Юлії Тимошенко нагадали, що саме Україна зараз має виконати обіцяне для розблокування діалогу з Угорщиною, і загалом вважають можливим владнання проблем у відносинах із сусідами, якщо вирішити проблемні питання.
"Одним із перших пріоритетів Тимошенко після перемоги буде нормалізація відносин із сусідами. Для України є неприпустимою розкішшю існування старих і появу нових подразників", - заявили у кандидатки.
Зеленський пообіцяв шукати компроміс з поляками, але у нього немає ідей щодо угорської кризи. "Сторінки нашого спільного підручника з історії написані кров‘ю, не треба забувати, але наше майбутнє не може бути заручником нашого минулого", - заявили у його штабі.
Анатолій Гриценко готовий до взаємних поступок з Польщею: "Повинні бути кроки назустріч з обох боків". Він також вважає можливим домовитися з Будапештом: "Ми приречені на партнерство. Водночас наступати на наші інтереси ми не дамо", - заявили у штабі кандидата.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що готовий визнати будь-які результати виборів, перший тур яких пройде 31 березня 2019 року.
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