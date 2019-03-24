Порошенко заявив, що визнає будь-які результати виборів
"Я готовий визнати перемогу українського народу, тому що чесні вибори - це перемога українського народу, хто б не переміг", - заявив Порошенко, повідомляє "Новое время".
Глава держави підкреслив, що головною умовою є те, щоб вибори пройшли без порушень і впливів ззовні.
"Я заявляю, що буде абсолютно жорстка та чітка вимога до правоохоронних органів захистити вибори, зупинити екстремістів, не дати можливість пролитися крові. Й хочу запевнити наших українських громадян, що я як президент буду докладати максимум зусиль для захисту конституційних прав і свобод громадян", - заявив Порошенко.
Нагадаємо, що у США відкрито ряд кримінальних справ щодо зловживань, вчинених людьми з команди президента України Петра Порошенка.
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