У США відкриті кримінальні справи щодо оточення Порошенка, – ЗМІ
"За інформацією наших джерел, у Сполучених Штатах відкрито кримінальні справи, під час яких розслідуються факти різних зловживань, вчинених людьми з команди Порошенка. Насамперед ідеться про виведення та відмивання грошей. Ті ж джерела свідчать, що деякі фігуранти цих справ уже підписали угоду про співпрацю зі слідством і дають свідчення", - повідомляє УП з посиланням на видання "Дзеркало тижня".
На думку автора, "жертвопринесення Ситника (керівника НАБУ Артема Ситника – ред.) Трампу Банкова розглядає як deal, у результаті якого американський президент заборонить американській системі "доганяти" Порошенка й Кº".
Журналіст зазначає, що США не мають фаворита на українських виборах, однак всерйоз побоюються виникнення "третього майдану" в результаті непереконливої легітимності переможця.
"Тому що дестабілізацією ситуації в Україні може знову скористатися Путін. І тоді американці будуть змушені на це реагувати - набагато жорсткіше і рішучіше, ніж це відбувається сьогодні", - йдеться у тексті.
Видання також пише з посиланням на джерела, що Вашингтон не збирається негайно відкликати з Києва посла США Марі Йованович через скандал зі звинуваченнями генпрокурора Юрія Луценка.
"Більш того, держдеп вмовляє її залишитися в Україні хоча б до літа, хоча сімейні обставини, пов'язані з її близькими, вимагають повернення Марі Йованович на батьківщину", - йдеться у статті.
"Тому Марі Йованович поки що лишається. Не треба гадати, з яким настроєм. Але бурхливі почуття охоплюють не тільки її. Як свідчать численні джерела DT.UA, держдеп не просто розгніваний, він лютує. Американська система таких витівок не пробачає. Нікому й ніколи. "Юрі - капець", - найбільш коротко й вагомо резюмував один з наших обізнаних співрозмовників", - зазначає автор.
Нагадаємо, що Луценко заявив, що посол США в Україні Марі Йованович під час їх першої зустрічі довірила йому список осіб, проти яких не можна вести розслідування.
"Ніхто в цій країні - ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол - не завадить мені розслідувати, чи мав місце злочин", - сказав він.
У Держдепартаменті США назвали твердження Луценка "відвертою вигадкою" і звинуватили генпрокурора в спробі підірвати репутацію посла Марі Йованович.
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