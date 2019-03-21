Заяви Луценка щодо Йованович неправдиві, – Держдеп

У Держдепі додали, що такі звинувачення на руку "лише корумпованим діячам"

Заяви генпрокурора України Юрія Луценка про те, що посол США в Україні Марі Йованович нібито дала йому список людей, яких попросила "не переслідувати", неправдиві.

"Посол Йованович представляє президента Сполучених Штатів в Україні, і Америка підтримує посла та її заяви. Твердження генерального прокурора України не відповідають дійсності і мають на меті заплямувати репутацію посла Йованович", -йдеться у відповіді представника Державного департамента США на запит "Української правди" .

У Держдепі додали, що такі звинувачення на руку "лише корумпованим діячам".

"Україна, як і Сполучені Штати, вільна країна з вільною пресою. Політики, експерти і засоби масової інформації мають право ділитися своєю думкою, що є частиною політичного процесу. Це не означає, що твердження є правдивими", - йдеться у відповіді представника Держдепу США.

Водночас зазначається, що такі напади "подвоюють рішучість" США допомагати Україні в боротьбі з корупцією.

"Ми завжди наголошували на необхідності здійснення реформ, які відповідають вимогам українського народу, поставленими під час Революції Гідності. Довгостроковий успіх і стійкість України залежить від її відданості курсу реформ, зокрема боротьбі з корупцією. Щоб досягти успіху, Україні потрібні віддані справі урядовці та міцні антикорупційні інституції", - йдеться у відповіді.

Також наголошується, що США "відданні тому, щоб співпрацювати з нашими партнерами в Україні".

"За браком політичної волі з боку України, як наприклад, з боку Генеральної прокуратури, ми виконуємо наші обов’язки перед американськими платниками податків, і переміщуємо кошти допомоги туди, де вони можуть привести до позитивних змін", - йдеться у відповіді.

У Держдепі додали, що їм відомі повідомлення у ЗМІ щодо заяв керівника НАБУ.

"Ми радимо вам звернутися до НАБУ по коментарі щодо зазначених заяв", - йдеться у відповіді на запит.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю виданню The Hill заявив, що посол США в Україні Марі Йованович дала йому список людей, яких попросила "не переслідувати".