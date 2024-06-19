Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Лідери ЄС не змогли домовитися про другий термін фон дер Ляєн – Politico

19 червня 2024, 08:10
Лідери ЄС не змогли домовитися про другий термін фон дер Ляєн – Politico
Фото: з вільного доступу
Учасники переговорів узгодили три кандидатури.

Лідери Європейського Союзу не змогли домовитися про другий термін для президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Учасники переговорів узгодили три кандидатури. Їх продовжать обговорювати на наступній зустрічі 27—28 червня.

Спочатку після виборів до Європарламенту виник консенсус щодо кандидатури Урсули фон дер Ляєн на другий термін на посаді президентки Єврокомісії та Роберти Мецоли на посаді голови Європарламенту, експремʼєра Португалії Антоніу Кошти на посаду президента Європейської ради та премʼєрки Каї Каллас на посаду головного дипломата.

Були великі очікування щодо швидкого розподілу посад між нинішньою коаліцією правоцентристської Європейської народної партії, соціалістів і лібералів.

Однак Європейська народна партія — переможниця виборів до Європейського парламенту — захотіла більше «своїх» на головних посадах. ЄНП прагнула залишити Урсулу фон дер Ляєн і запропонувала соціалістам розділити повноваження президента Європейської ради на дві частини по 2,5 року, щоб частину терміну на посаді побув кандидат від ЄПН.

Соціалісти й демократи тим часом сподівалися закріпити посаду президента Європейської ради за Антоніу Коштою. І вони обурилися пропозицією Європейської народної партії.

Нинішній очільник Євроради Шарль Мішель, як сказало Politico джерело, не допомагав у дискусіях і не шукав домовленості. Раніше Politico писало, що Шарль Мішель усіляко намагається завадити переобратися на другий термін Урсулі фон дер Ляєн.

ЄвропарламентвибориУрсула фон дер Ляєн

Останні матеріали

Політика
"Це серйозно". Пропагандони путіна лютують через санкції Заходу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 19 червня 2024, 12:25
Настав час для сміливості. НАТО має запросити Україну до вступу на ювілейному 75-му саміті – Люк Коффі
Політика
Настав час для сміливості. НАТО має запросити Україну до вступу на ювілейному 75-му саміті – Люк Коффі
Переклад iPress – 19 червня 2024, 08:09
росіяни продовжують зазнавати втрат. Як вони потрапили в оточення у Вовчанську – Дональд Гілл
Політика
росіяни продовжують зазнавати втрат. Як вони потрапили в оточення у Вовчанську – Дональд Гілл
Переклад iPress – 18 червня 2024, 14:35
Злочинець шукає нікчему віцепрезидента. Трампу потрібні політики з вадами – Тімоті Снайдер
Політика
Злочинець шукає нікчему віцепрезидента. Трампу потрібні політики з вадами – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 червня 2024, 12:04
російські шпигуни у Словенії. Аргентинські емігранти, бразилійці, студенти чи агенти з нерухомості – Wall Street Journal
російські шпигуни у Словенії. Аргентинські емігранти, бразилійці, студенти чи агенти з нерухомості – Wall Street Journal
Переклад iPress – 18 червня 2024, 08:51
В Криму знов палало. путін продовжує плекати свої ілюзії – Том Купер
Cуспільство
В Криму знов палало. путін продовжує плекати свої ілюзії – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2024, 14:41
Трохи геополітики.
Політика
Трохи геополітики. "Мирна" угода путіна – замаскована спроба продовжити війну проти Заходу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 червня 2024, 12:01
Україна успішно атакувала авіабазу в Морозовську. Постраждав і склад боєприпасів у Шебекіно – Том Купер
Політика
Україна успішно атакувала авіабазу в Морозовську. Постраждав і склад боєприпасів у Шебекіно – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2024, 00:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється