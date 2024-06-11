Шарль Мішель хоче усунути Урсулу фон дер Ляєн від участі у неформальній зустрічі лідерів ЄС – Politico

Президент Євроради не хоче запрошувати главу Єврокомісії на неформальний саміт лідерів ЄС.

У переговорах з лідерами ЄС та їхніми помічниками президент Євроради Шарль Мішель запропонував не запрошувати главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн на зустріч 17 червня, під час якої глави держав та урядів обговорюватимуть найвищі посади в Євросоюзі.

Про це розповіли Politico сім дипломатів, чиновників та представників національних урядів.

"Держави-члени дедалі більше роздратовані роллю Шарля Мішеля в процесі відбору кандидата на посаду голови Єврокомісії. Схоже, що він керується суто особистими мотивами", - сказав один з дипломатів ЄС на умовах анонімності.

Мішель має вирішити, хто може приєднатися до вечері з лідерами країн ЄС, враховуючи, що зустріч 17 червня є неформальним самітом.

Мішель запропонував виключити фон дер Ляєн із зустрічі, оскільки вона є головним кандидатом від Європейської народної партії й претендує на другий термін на посаді глави Єврокомісії. За словами дипломатів та урядовців, європейські столиці виступають проти пропозиції глави Євроради.

Лідери ЄС повинні домовитися про наступних президентів Єврокомісії, Євроради та Європейського парламенту (хоча парламент голосує за власне керівництво), а також про наступного главу зовнішньополітичного відомства Євросоюзу.

Дехто підозрює, що Мішель вигадує схему, аби "вклинитися" у змагання за найвищі посади й стати новим головним дипломатом ЄС.

Як пише видання, нинішня “дилема” є безпрецедентною. Відколи у 2014 році була прийнята ідея системи провідних кандидатів, жоден чинний президент Європейської комісії не балотувався на другий термін.

Суперництво між Мішелем і фон дер Ляєн розгортається вже давно. Напруженість, зокрема, стала очевидною під час візиту до Анкари в 2021 році, коли Мішель зайняв єдине вільне крісло поруч із турецьким президентом, залишивши фон дер Ляєн сидіти окремо на дивані, далі від "центру". Після цієї ситуації глава Єврокомісії заявила, що такий інцидент ілюструє нерівноправне ставлення до жінок.