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Україна підписала 20 безпекових угод із союзниками, включно зі США та ЄС

28 червня 2024, 17:09
Україна підписала 20 безпекових угод із союзниками, включно зі США та ЄС
Мапа тривог Україна
Відповідно до угод, в наступні 4 роки міжнародні партнери надаватимуть Україні загальну військову підтримку на $60 млрд щороку.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написа в Telegram-каналі

"Завдяки продуктивній роботі української команди за лідерства Президента України Володимира Зеленського червень був насичений важливими перемогами для нашої держави", - йдеться в дописі. 

Прем’єр додав, що це унікальна історія, яка відкриває нові можливості для співпраці в оборонній сфері і дає основу для нашої майбутньої безпеки в мирний час.

Лише вчора Україна підписала безпекову угоду з ЄС.

 

безпекова угодапідтримка України

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