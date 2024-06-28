Україна підписала 20 безпекових угод із союзниками, включно зі США та ЄС
Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написа в Telegram-каналі.
"Завдяки продуктивній роботі української команди за лідерства Президента України Володимира Зеленського червень був насичений важливими перемогами для нашої держави", - йдеться в дописі.
Прем’єр додав, що це унікальна історія, яка відкриває нові можливості для співпраці в оборонній сфері і дає основу для нашої майбутньої безпеки в мирний час.
Лише вчора Україна підписала безпекову угоду з ЄС.