Україна підписала 20 безпекових угод із союзниками, включно зі США та ЄС

Відповідно до угод, в наступні 4 роки міжнародні партнери надаватимуть Україні загальну військову підтримку на $60 млрд щороку.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написа в Telegram-каналі.

"Завдяки продуктивній роботі української команди за лідерства Президента України Володимира Зеленського червень був насичений важливими перемогами для нашої держави", - йдеться в дописі.

Прем’єр додав, що це унікальна історія, яка відкриває нові можливості для співпраці в оборонній сфері і дає основу для нашої майбутньої безпеки в мирний час.

Лише вчора Україна підписала безпекову угоду з ЄС.