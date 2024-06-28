Бурштинська ТЕС повністю знищена після російських обстрілів

Бурштинська теплоелектростанція на Івано-Франківщині, яка сильно постраждала під час російських обстрілів - не підлягає відновленню.

Про це заявила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"росіяни атакували ТЕС понад 12 разів. Вже певний період часу ми вже розуміємо, що відновленню Бурштинська ТЕС не підлягає, вона надзвичайно сильно зруйнована", - сказала вона.

Онищук додала, що через руйнацію ТЕС місто Бурштин взимку може залишитися без тепла і гарячої води.

Місту вже погодили виділення 6 котелень для соціальних обʼєктів і населення.

Нагадаємо, що росія 180 разів обстріляла українські ТЕС від початку повномасштабного вторгнення.