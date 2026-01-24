росіяни уночі били по Києву: є загиблий та постраждалі
24 січня 2026, 09:15
Фото: Київська ОВА
На лівому березі столиці перебої з тепло- та водопостачанням.
Війська рф атакували Київ уночі проти 24 січня. Станом на ранок відомо про одну загиблу людину та чотирьох постраждалих.
Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Атака російських безпілотників по столиці розпочалася близько 1-ї години ночі. У місті працювала ППО. Станом на ранок відомо про такі пошкодження:
- У Деснянському районі сталося падіння уламків на нежитлову будівлю.
- У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа у гаражному кооперативі. Також палав бензовоз на стоянці. Внаслідок падіння уламків вибиті вікна у багатоквартирному житловому будинку.
- У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА неподалік приватного медзакладу пошкоджені вікна в його будівлі. Минулося без пожежі.
- У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БпЛА на територію нежитлової забудови виникла пожежа. За іншою адресою вибило вікна в приватному будинку.
- У Солом’янському районі уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.
Кличко повідомив, що на лівому березі столиці перебої з тепло- та водопостачанням.
Фотограф Ян Доброносов пише, що обстріл зачепив кондитерську фабрику Roshen.
Уранці "зелена" гілка київського метро через обстріл працює в обмеженому режимі, пише в Telegram КМДА. Через виявлені після обстрілу пошкодження потяги не ходять цією лінією через Дніпро.
Окупанти також били вночі по Київській області – за даними начальника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, у Бориспільському й Броварському районах під обстріл дронів потрапили будинки й машини, уранці було відомо про чотирьох поранених.