росіяни уночі били по Києву: є загиблий та постраждалі

На лівому березі столиці перебої з тепло- та водопостачанням.

Війська рф атакували Київ уночі проти 24 січня. Станом на ранок відомо про одну загиблу людину та чотирьох постраждалих.

Атака російських безпілотників по столиці розпочалася близько 1-ї години ночі. У місті працювала ППО. Станом на ранок відомо про такі пошкодження:

У Деснянському районі сталося падіння уламків на нежитлову будівлю.

У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа у гаражному кооперативі. Також палав бензовоз на стоянці. Внаслідок падіння уламків вибиті вікна у багатоквартирному житловому будинку.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА неподалік приватного медзакладу пошкоджені вікна в його будівлі. Минулося без пожежі.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БпЛА на територію нежитлової забудови виникла пожежа. За іншою адресою вибило вікна в приватному будинку.

У Солом’янському районі уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.