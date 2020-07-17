Лідери ЄС обговорять план порятунку своєї економіки

В результаті проведених попередніх перемовин вдалося зменшити на 26 мільярдів євро його суму яка становить 1,074 трильйона євро

Брюссель запропонував план відновлення економіки на суму 750 млрд євро, з яких 500 млрд євро у вигляді субсидій і 250 млрд євро у формі позик. Запропонований план, що отримав назву Наступне покоління ЄС, не лише не отримав підтримки серед держав-членів ЄС, а і спричинив гостру дискусію між ними.

Лідери ЄС розпочнуть перший за багато місяців очний саміт в Брюсселі, щоб розглянути пропозицію з довгострокового бюджету Євросоюзу і фонд відновлення економіки, однак розбіжностей між країнами-членами вкрай багато, повідомляє "Економічна правда".

Напередодні зустрічі глава Євроради Шарль Мішель закликав лідерів до пошуку угоди та проявлення політичної волі.

У листі до глав країн він зазначив, що з часу останнього саміту у червні тривала інтенсивна робота з усіма державами ЄС, інститути Євросоюзу врахували висловлені побоювання.

"Виходячи з цього, я висунув пропозицію про усунення основних труднощів і наведенні мостів між різними позиціями", - зазначив глава Євроради.

Брюссель запропонував план відновлення економіки на суму 750 млрд євро, з яких 500 млрд євро у вигляді субсидій і 250 млрд євро у формі позик.

Запропонований план, що отримав назву Наступне покоління ЄС, не лише не отримав підтримки серед держав-членів ЄС, а і спричинив гостру дискусію між ними.

Також лідери повинні розглянути семирічний бюджет блоку. В результаті проведених попередніх перемовин вдалося зменшити на 26 мільярдів євро його суму яка становить 1,074 трильйона євро.

Нагадаємо, що у травні-2020 промвиробництво в ЄС впало на понад 20%, порівняно з травнем-2019