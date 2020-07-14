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У травні-2020 промвиробництво в ЄС впало на понад 20%, порівняно з травнем-2019

Для ЄС показники травня, порівняно з квітнем, зросли на 11,4%, для єврозони - на 12,4%
У квітні промислове виробництво у ЄС та єврозоні впало на 18,2% у зв’язку з карантинними обмеженнями.
У травні-2020 промвиробництво в ЄС впало на понад 20%, порівняно з травнем-2019 Ілюстрація: anons.uz.ua

У травні 2020 року, коли більшість країн ЄС почали послаблювати карантин, промислове виробництво у ЄС та єврозоні помітно зросло, порівняно з квітнем, але виявилося на 20% нижчим, ніж у травні 2019 року.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у нових даних від Євростату, зазначає "Українська правда".

Для ЄС показники травня, порівняно з квітнем, зросли на 11,4%, для єврозони - на 12,4%.

Перед цим у квітні промислове виробництво у ЄС та єврозоні впало на 18,2% у зв’язку з карантинними обмеженнями.  

Найбільше зростання виробництва у травні зареєстрували в Італії (+42.1%), Франції (+20.0%) та Словаччині (+19.6%), тоді як найбільше падіння - в Ірландії, Хорватії та Фінляндії.

Водночас, показники травня 2020 виявилися на 20,9% нижчими для єврозони та на 20,5% для ЄС, порівняно з травнем 2019 року. Найбільшим падіння стало у Словаччині (33,5%), Угорщині (27,6%) та Румунії (27,4%).

Як повідомлялося раніше, Єврокомісія погіршила прогноз для економіки єврозони та очікує падіння на 8,7%.

Нагадаємо, що Меркель сподівається досягти згоди щодо плану порятунку економіки ЄС до кінця липня

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14 07 2020 12:56
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