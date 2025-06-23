Лідери ЄС закликають Іран до стриманості після ударів США

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон на прем’єр Британії Кір Стармер у неділю обговорили останні події на Близькому Сході.

Лідери Німеччини, Франції та Великої Британії в неділю закликали Іран не вживати жодних дій, які могли б ще більше дестабілізувати ситуацію в регіоні після ударів США по іранських ядерних об'єктах.

Про це йдеться у спільній заяві трьох лідерів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон на прем’єр Британії Кір Стармер у неділю обговорили останні події на Близькому Сході. Вони підкреслили, що завжди чітко заявляли: Іран ніколи не може мати ядерної зброї, і більше не може становити загрозу регіональній безпеці.

"Наша мета залишається незмінною – не допустити Іран до отримання ядерної зброї. Ми закликаємо Іран взяти участь у переговорах, що призведуть до угоди, яка вирішить усі питання, пов'язані з його ядерною програмою", – заявили Мерц, Макрон та Стармер.

Вони підкреслили, що готові сприяти досягненню цієї мети у координації з усіма сторонами.

"Ми закликаємо Іран не вживати жодних подальших дій, які можуть дестабілізувати ситуацію в регіоні", – закликали також троє лідерів.

Вони пообіцяли продовжити спільні дипломатичні зусилля, щоб розрядити напруженість і не допустити ескалації та поширення конфлікту.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки в ніч на дев’ятий день війни між Ізраїлем та Іраном здійснили масований авіаудар по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану — Фордо, Натанзу та Ісфагану.

Сполучені Штати Америки вперше в умовах реальних бойових дій застосували надбомбу - 13-тонну GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

США застосували бомбу MOP, яку ще називають знищувачем бункерів. Ймовірно, нею було завдано ударів по ядерному дослідницькому центру Фордо, схованому в горі.