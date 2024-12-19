Лідери ЄС збираються обговорити транзит газу із Зеленським у Брюсселі – Bloomberg

Проте зацікавлені в "блакитному паливі" з рф не вирізняються особливим оптимізмом.

Глави держав Євросоюзу обговорять з українським президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі питання транзиту російського газу через Україну.

Про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg.

Журналісти пишуть, що перемовини щодо збереження транзиту тривають вже кілька місяців, і зараз покупці посилюють тиск, а обговорення стають дедалі більше інтенсивними.

Відповідаючи на запитання про те, чи є шанс продовжити угоду про транзит газу через Україну після цього року, президент Кіпру Нікос Хрістодулідіс сказав, що це одне з питань, яке ми обговоримо з президентом Зеленським.

Головне питання у тому, чи зможуть москва і Київ домовитися про умови, прийнятні для обох сторін в умовах війни.

Попрти те, що продовження угоди малоймовірне, адже Україна заявила, що не хоче, щоб російський газ продовжував надходити через її територію після закінчення терміну дії поточної угоди, можливі обговорювані альтернативи включають обмін паливом та інших посередників.

"Реально - ні", - сказав прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб у відповідь на запитання про шанси на продовження транзиту газу через Україну.

В той же час, австрійський уряд знає про зусилля Словаччини щодо розширення транзиту через Україну, але не знає про будь-яку угоду, готову до підписання, сказав Юрген Шнайдер, глава енергетичного департаменту Міністерства енергетики Австрії.

Раніше стало відомо, що Євросоюз допоможе Молдові грошима, якщо москва відключить газ.